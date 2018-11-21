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Tal pai, tal filho

Chitãozinho combina look com o filho cantor de 17 anos

Os dois acabaram mostrando semelhança em foto que aparecem com a mesma roupa

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 13:23
Chitãozinho postou foto em que aparece combinando o look com o filho caçula, Enrico, de 17 anos, em seu próprio perfil do Instagram. O jovem, para quem não sabe, estreou há pouco tempo como ator de cinema no filme "Coração de Cowboy" e segue os passos do pai na música. 
Primo de Sandy, Enrico é fruto do relacionamento de Chitãozinho com a cantora Márcia Alves, ex-integrante do grupo Banana Split. 
Segundo o jornal Extra, o jovem já tem no currículo alguns trabalhos como ator em musicais, sua grande paixão. Apesar de ser filho de um dos artistas mais famosos do sertanejo, são outros ritmos que fazem a cabeça do jovem artista. Ele costuma aparecer cantando em inglês nos vídeos que posta em suas redes sociais, principalmente de divas internacionais.
Em um deles, mostra sua potência vocal cantando a música "Skyscraper", de Demi Lovato. "Minha artista internacional preferida é Celine Dion", revelou ele.

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