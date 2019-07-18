Desabafo

Chef capixaba descoberto na Globo detona Cátia Fonseca: "Golpe"

Bruno parece arrependido pela web e quer realizar o sonho de fazer um bacalhau para Ana Maria Braga; entenda

Publicado em 18 de julho de 2019

O cozinheiro Bruno Coutinho e a apresentadora da Band Cátia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Bruno Coutinho, o cozinheiro capixaba descoberto em uma fila de desempregados pelo Bom Dia São Paulo (Globo), em março deste ano, está causando um burburinho nas redes sociais. Isto porque ele usou seu perfil no Instagram para fazer campanha para participar do "Mais Você" e, segundo o Uol, nos comentários, criticou a apresentadora Cátia Fonseca e seu programa, "Melhor da Tarde" (Band), onde fazia participações quinzenais.

"Cátia te deu oportunidade e você recebeu até proposta de emprego", questionou uma seguidora, que foi respondida: "Não foi oportunidade. Foi oportunismo. Golpe de marketing", escreveu Bruno.

Outra seguidora também comentou o assunto: "Só acho que você não esperou... Você ia, com certeza, no programa da Ana Maria. Se precipitou @brunocoutinhochef". Segundo o Uol, a resposta do chef se manteve firme sobre a sua revolta quanto à apresentadora e o programa. "Não era amor, era cilada. Conhece essa música tão boa do grupo Molejo?", ironizou o capixaba, que depois apagou suas respostas nos comentários.

O CASO

Vale lembrar que Bruno Coutinho, após aparecer na Globo, foi convidado para participar do "Melhor da Tarde". Lá, ele conseguiu um emprego ao vivo no restaurante do chef Melchior Neto, mas pediu demissão na semana seguinte.

"Cheguei às 11h da manhã na Band e até às 15h ninguém me falou nada de contratação. E aí me convidaram no ar sem falar proposta de salário, para onde eu iria trabalhar... Na hora me contrataram. Não me pediram nem documento. Era como seu eu fosse um boneco jogado nas mãos dos outros", disse ao Uol, em maio, após sua saída do restaurante.

Segundo Bruno, ele saiu porque estava correndo atrás de oportunidades melhores. Assim, ele seguiu fazendo participações quinzenais no programa de Cátia Fonseca e começou a trabalhar oferecendo jantares particulares.

Pelo jeito, a parceria com a Band acabou. Agora, o capixaba pretende fazer o que sempre quis desde quando apareceu no Bom Dia São Paulo: cozinhar um bacalhau no Mais Você, de Ana Maria Braga. Procurada pelo Uol, a assessoria de Cátia Fonseca disse que ela não irá se pronunciar sobre o assunto.

