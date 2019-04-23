Charlize Theron diz que cria filho de 7 anos como menina

Crédito: Reprodução/Instagram @charlizetheronbr

Charlize Theron é mãe adotiva de Jackson Theron, de sete anos, e desde cedo dá liberdade para que vista a roupa que quiser. A criança já foi flagrada com vestidos e outras roupas relacionadas ao universo das meninas, mas isso nunca a incomodou. de Jackson Theron, de sete anos, e desde cedo dá liberdade para que vista a roupa que quiser. A criança já foi flagrada com vestidos e outras roupas relacionadas ao universo das meninas, mas isso nunca a incomodou.

"Eu achava que ela [Jackson, ao qual se refere com o artigo feminino] era um menino. Até que ela olhou para mim quando tinha três anos e disse: 'Eu não sou um menino'", disse a atriz na última quinta-feira, 18, ao jornal britânico Daily Mail. "Eu tenho duas filhas lindas", completou, lembrando da pequena August, de três anos, também adotada.

Segundo ela, seu papel enquanto mãe é amar os filhos e respeitar o que eles querem ser. "Farei tudo que estiver ao meu alcance para eles terem seus direitos protegidos", afirmou.

Charlize revela que essa decisão polêmica parte do fato de sua mãe sempre ter ensinado a ela a importância de viver longe das mentiras e "falar o que tem que ser falado".