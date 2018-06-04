César Menotti se desculpa após dizer que 'samba é coisa de bandido'

Uma piada do cantor sertanejo César Menotti, da dupla com Fabiano, durante o programa Altas Horas da TV Globo repercutiu mal nas redes sociais. Ao contar a história de situações em que fãs pedem músicas que a dupla não sabe cantar durante os shows, o músico lembrou de quando lhe pediram para tocar um samba.
Eu falei desculpa, é que realmente a gente não sabe cantar nenhum samba. E o Fabiano (disse) e tem mais, na minha opinião, samba é música de bandido', disse Menotti arrancando risadas da plateia no programa.
Nas redes sociais, no entanto, o público não viu tanta graça. Uma das reações mais comentadas foi da sambista e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB).
Quero dizer para o senhor César Menotti, não conheço o trabalho, que samba não é música de bandido. Bandido para mim é quem compra a mídia para a gente ouvir um tanto de música que não leva o país a não ter nenhuma reflexão, nenhuma consciência. Isso é bandidagem, afirmou Leci.
"Bandidagem para mim é fazer com que cultura seja toda direcionada a quem tem poder. E o samba graças a Deus ainda tem gente que leva reflexão e bons pensamentos para a democracia deste país", desabafou a cantora.
Em vídeo postado em sua página oficial do Instagram, César Menotti fez um pedido de desculpas afirmando que uma piada definitivamente não representa uma opinião.
Pra quem se ofendeu peço humildemente perdão. Mas essa não era a minha intenção. Era apenas contar um causo para descontrair. (...) Isso não representa a minha opinião sobre o samba, essa música que respeito e admiro profundamente, disse o cantor.