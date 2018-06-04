César Menotti se desculpa após dizer que 'samba é coisa de bandido'

Cesar Menotti Crédito: Reprodução/Instagram

Uma piada do cantor sertanejo César Menotti, da dupla com Fabiano, durante o programa Altas Horas da TV Globo repercutiu mal nas redes sociais. Ao contar a história de situações em que fãs pedem músicas que a dupla não sabe cantar durante os shows, o músico lembrou de quando lhe pediram para tocar um samba.

Eu falei desculpa, é que realmente a gente não sabe cantar nenhum samba. E o Fabiano (disse) e tem mais, na minha opinião, samba é música de bandido', disse Menotti arrancando risadas da plateia no programa.

Nas redes sociais, no entanto, o público não viu tanta graça. Uma das reações mais comentadas foi da sambista e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB).

Quero dizer para o senhor César Menotti, não conheço o trabalho, que samba não é música de bandido. Bandido para mim é quem compra a mídia para a gente ouvir um tanto de música que não leva o país a não ter nenhuma reflexão, nenhuma consciência. Isso é bandidagem, afirmou Leci.

"Bandidagem para mim é fazer com que cultura seja toda direcionada a quem tem poder. E o samba graças a Deus ainda tem gente que leva reflexão e bons pensamentos para a democracia deste país", desabafou a cantora.

Em vídeo postado em sua página oficial do Instagram, César Menotti fez um pedido de desculpas afirmando que uma piada definitivamente não representa uma opinião.