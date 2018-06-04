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Polêmica em piada

César Menotti se desculpa após dizer que 'samba é coisa de bandido'

Comentário do cantor sertanejo durante programa Altas Horas repercutiu mal nas redes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 12:02

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 12:02

Cesar Menotti Crédito: Reprodução/Instagram
Uma piada do cantor sertanejo César Menotti, da dupla com Fabiano, durante o programa Altas Horas da TV Globo repercutiu mal nas redes sociais. Ao contar a história de situações em que fãs pedem músicas que a dupla não sabe cantar durante os shows, o músico lembrou de quando lhe pediram para tocar um samba.
Eu falei desculpa, é que realmente a gente não sabe cantar nenhum samba. E o Fabiano (disse) e tem mais, na minha opinião, samba é música de bandido', disse Menotti arrancando risadas da plateia no programa.
Nas redes sociais, no entanto, o público não viu tanta graça. Uma das reações mais comentadas foi da sambista e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB).
Quero dizer para o senhor César Menotti, não conheço o trabalho, que samba não é música de bandido. Bandido para mim é quem compra a mídia para a gente ouvir um tanto de música que não leva o país a não ter nenhuma reflexão, nenhuma consciência. Isso é bandidagem, afirmou Leci.
"Bandidagem para mim é fazer com que cultura seja toda direcionada a quem tem poder. E o samba graças a Deus ainda tem gente que leva reflexão e bons pensamentos para a democracia deste país", desabafou a cantora.
Em vídeo postado em sua página oficial do Instagram, César Menotti fez um pedido de desculpas afirmando que uma piada definitivamente não representa uma opinião.
Pra quem se ofendeu peço humildemente perdão. Mas essa não era a minha intenção. Era apenas contar um causo para descontrair. (...) Isso não representa a minha opinião sobre o samba, essa música que respeito e admiro profundamente, disse o cantor.

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