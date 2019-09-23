Home
>
Famosos
>
Carnaval 2020: Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria

Carnaval 2020: Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria

Não é a primeira vez que a estrela ocupa o cargo de rainha de bateria da Grande Rio. Ela ocupou o cargo há uma década, nos anos de 2008 e 2009