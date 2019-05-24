Home
>
Famosos
>
Carlinhos Maia quer perdão de Whindersson Nunes após debochar de depressão do humorista

Carlinhos Maia quer perdão de Whindersson Nunes após debochar de depressão do humorista

A briga entre os dois começou após Whindersson não comparecer ao badalado casamento de Maia e seu noivo Lucas Guimarães, na noite de terça-feira (21)