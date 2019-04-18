Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tá repreendido!

Carlinhos Maia diz que encontrou macumba dentro da própria casa

"Negócio de macumba", disse o humorista ao encontrar item misterioso entupindo seu vaso sanitário

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 19:48

Publicado em 

18 abr 2019 às 19:48
Crédito: Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia chocou os fãs ao revelar que alguém entrou na sua própria casa e colocou uma sacola de macumba na residência. 
Segundo informações da revista Contigo!, o humorista descobriu o item misterioso quando seu banheiro ficou entupido e, ao chamar um técnico, encontrou uma sacola com pó branco dentro da caixa da descarga. 
O artista detalhou que já sabe quem é o responsável pelo episódio porque possui diversas câmeras dentro de seu imóvel. 
"Cuidado com as pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês. Um dos banheiros estava entupido, a gente sem saber o que era, quando puxou, saiu uma sacola de dentro da descarga. Tinha uma bolsa...Esse pessoal que deve mexer com esse negócio de macumba, não sei do quê, cada um com seus problemas. Colocou uma sacola com um pó branco aqui dentro", afirmou ele.
Carlinhos terminou sua mensagem de indignação falando que tem a proteção dos seguranças e de Deus em sua casa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida
O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.
Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia
Imagem de destaque
Quer fortalecer o abdômen? 10 exercícios aeróbicos para fazer hoje

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados