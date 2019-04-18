Carlinhos Maia diz que encontrou macumba dentro da própria casa

Crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia chocou os fãs ao revelar que alguém entrou na sua própria casa e colocou uma sacola de macumba na residência.

Segundo informações da revista Contigo!, o humorista descobriu o item misterioso quando seu banheiro ficou entupido e, ao chamar um técnico, encontrou uma sacola com pó branco dentro da caixa da descarga.

O artista detalhou que já sabe quem é o responsável pelo episódio porque possui diversas câmeras dentro de seu imóvel.

"Cuidado com as pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês. Um dos banheiros estava entupido, a gente sem saber o que era, quando puxou, saiu uma sacola de dentro da descarga. Tinha uma bolsa...Esse pessoal que deve mexer com esse negócio de macumba, não sei do quê, cada um com seus problemas. Colocou uma sacola com um pó branco aqui dentro", afirmou ele.