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Novo filme

Carla Diaz revela que viverá personagem polêmica em filme

Além do filme, a atriz está em cartaz no teatro com "Em Casa a Gente Conversa", uma comédia romântica em que contracena com Cássio Reis

Publicado em 

10 mai 2019 às 23:32

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 23:32

A atriz Carla Diaz Crédito: Artur Meninea/Gshow
Carla Diaz, 28, está se preparando para viver uma personagem polêmica no cinema. Ela revelou a novidade à Folha durante a festa de lançamento do livro de Fernando Torquatto, que reúne os principais trabalhos do maquiador e fotógrafo. "Já tive o prazer de ser maquiada por ele, ele é incrível, faz milagre", elogiou Carla.
Entusiasmada com o filme, a atriz deixou escapar alguns detalhes. "Tive a notícia agora, essa semana, de que fui convidada para fazer um grande filme de uma história muito polêmica que aconteceu no Brasil. Só não posso dizer ainda qual é", revela.
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Ela ainda afirmou que não precisará fazer grandes mudanças no visual para viver o papel. "É uma história real e muito polêmica. Só posso dizer isso", conta.
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Além do filme, a atriz está em cartaz no teatro com "Em Casa a Gente Conversa", uma comédia romântica em que contracena com Cássio Reis.
"2019 está sendo muito especial para mim. Acabei de fazer a novela 'Espelho da Vida', encerrei a novela e emendei com filme chamado 'Se a Vida Começasse Agora', que conta uma história de amor que se passa num grande festival de rock. É muito bacana", diz Carla.

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