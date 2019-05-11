Carla Diaz revela que viverá personagem polêmica em filme

A atriz Carla Diaz Crédito: Artur Meninea/Gshow

Carla Diaz, 28, está se preparando para viver uma personagem polêmica no cinema. Ela revelou a novidade à Folha durante a festa de lançamento do livro de Fernando Torquatto, que reúne os principais trabalhos do maquiador e fotógrafo. "Já tive o prazer de ser maquiada por ele, ele é incrível, faz milagre", elogiou Carla.

Entusiasmada com o filme, a atriz deixou escapar alguns detalhes. "Tive a notícia agora, essa semana, de que fui convidada para fazer um grande filme de uma história muito polêmica que aconteceu no Brasil. Só não posso dizer ainda qual é", revela.

Ela ainda afirmou que não precisará fazer grandes mudanças no visual para viver o papel. "É uma história real e muito polêmica. Só posso dizer isso", conta.

Além do filme, a atriz está em cartaz no teatro com "Em Casa a Gente Conversa", uma comédia romântica em que contracena com Cássio Reis.