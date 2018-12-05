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FIM DO AMOR

Cardi B e Offset se separam após um ano de casados

Casal de rappers tem uma filha de cinco meses

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:33
Cardi B e Offset Crédito: Reprodução/Instagram @ricqcolia
Após pouco mais de um ano de casados, os rappers Cardi B e Offset não estão mais juntos. O anúncio da separação foi feito pela própria cantora na madrugada desta quarta-feira, 5, com a publicação de um vídeo no Instagram.
"Eu estava tentando fazer as coisas darem certo com o pai da minha filha. Nós somos ótimos amigos, ótimos parceiros de negócios e temos muito amor um pelo outro. As coisas não estavam dando certo há um bom tempo. Não é culpa de ninguém, mas não estamos mais juntos", revelou.
Cardi B e Offset se casaram secretamente em setembro de 2017, mas contaram ao público apenas em junho de 2018. No mês de julho, a cantora deu à luz Kulture, sua primeira filha.
Veja o pronunciamento de Cardi B:

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