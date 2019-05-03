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Capixaba curte noitada com Pabllo Vittar em Londres

Os dois se encontraram em um pub, ficaram cerca de 4 horas juntos e, na conversa, Pabllo chegou a falar até que está com um novo EP pronto
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

03 mai 2019 às 17:05

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 17:05

Pabllo Vittar e Paulo Messa: drag curtiu noitada com capixaba que foi morar em Londres para fazer mestrado Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação
Se imagine chegando em um pub que já está acostumado a ir. Chegando lá, você vai até o banheiro e quem está saindo do recinto é seu ídolo. Foi o que aconteceu com o capixaba Paulo Messa, de 24 anos, que deu de cara com Pabllo Vittar e seus 1,87 metros de altura um dia depois dela se apresentar em Heaven, boate famosa de Londres, na Inglaterra
"De cara, pedi uma foto e ela foi extremamente solícita. Tirou a foto, viu se tinha ficado boa... Eu fiquei trêmulo (risos), porque não pude ir ao show dela e estava meio frustrado", detalha o capixaba.
Em seguida, ele se sentou com os amigos, Pabllo e sua produção que também estava no local. "Depois de um tempo nos esbarramos de novo no bar, pedindo um drinque, e ela puxou assunto. Queria saber um pouco de mim, riu com a gente e me chamou para ficar na mesa com ela e a equipe", destaca ele, contando que Pabllo ainda revelou que está com um EP pronto.
Segundo Paulo, que se mudou para Londres há algumas semanas para fazer um mestrado, Pabllo só pediu que ele não filmasse nada e nem fizesse nenhuma gravação, porque ela estava ali para se divertir e descansar antes de voltar para o Brasil.
ASSÉDIO NA TIMES SQUARE
No bate-papo com Paulo, que naquele ponto estava sendo chamado de "mana" pela própria cantora, a drag revelou sobre um episódio de assédio que sofreu na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com ele, a artista disse que não tinha dimensão de quanto possui fãs fora do Brasil e disse que, por outro lado, ama encontrar seguidores mundo afora.
"Estávamos conversando, dançando, bebendo... Ela dançava como a gente. Estava sendo a Pabllo ser humano e se divertindo visivelmente. Ela contou das experiências que ela teve no
Coachella
, com os meninos que ela se envolveu lá e saiu na mídia... Curti tudo o que eu pude e achei só engraçada a sensação de ter uma pessoa famosa como ela me tratando como amigo, até no jeito de se dirigir a mim", conclui.
200 LIBRAS
200 libras esterlinas, moeda usada na Inglaterra, equivalem a algo em torno de R$ 1,03 mil. E era esse o preço que o ingresso para o show de Pabllo estava custando nos momentos finais da venda. Esse preço é o praticado por artistas internacionais de grande porte, como Beyoncé, Rihanna e Madonna.
"Ela até brincou falando: 'Mana, quanto dá isso em real? Eu não pagaria mil reais para ir a um show meu", diz Paulo, que continua: "E tinha muita gente que estava pagando esse preço. No fim, o pessoal já estava pagando no mínimo 100 libras".
Depois da noitada, Pabllo se despediu, tirou foto com mais alguns fãs que a pararam na hora da saída e foi embora. "Ela ia direto para o hotel descansar. Disse que sairia de Londres cedo, acho que 6h da manhã, para voltar para o Brasil", finaliza.
O registro do encontro ficou no Instagram do capixaba, que publicou um texto falando que ainda está sem acreditar no que aconteceu. Confira abaixo. 

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