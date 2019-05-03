Capixaba curte noitada com Pabllo Vittar em Londres

Pabllo Vittar e Paulo Messa: drag curtiu noitada com capixaba que foi morar em Londres para fazer mestrado Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Pabllo Vittar e seus 1,87 metros de altura um dia depois dela se apresentar em Heaven, boate famosa de Londres, na Inglaterra. Se imagine chegando em um pub que já está acostumado a ir. Chegando lá, você vai até o banheiro e quem está saindo do recinto é seu ídolo. Foi o que aconteceu com o capixaba Paulo Messa, de 24 anos, que deu de cara come seus 1,87 metros de altura um dia depois dela se apresentar em, na

"De cara, pedi uma foto e ela foi extremamente solícita. Tirou a foto, viu se tinha ficado boa... Eu fiquei trêmulo (risos), porque não pude ir ao show dela e estava meio frustrado", detalha o capixaba.

Em seguida, ele se sentou com os amigos, Pabllo e sua produção que também estava no local. "Depois de um tempo nos esbarramos de novo no bar, pedindo um drinque, e ela puxou assunto. Queria saber um pouco de mim, riu com a gente e me chamou para ficar na mesa com ela e a equipe", destaca ele, contando que Pabllo ainda revelou que está com um EP pronto.

não filmasse nada e nem fizesse nenhuma gravação, porque ela estava ali para se divertir e descansar antes de voltar para o Brasil. Segundo Paulo, que se mudou para Londres há algumas semanas para fazer um mestrado, Pabllo só pediu que ele, porque ela estava ali para se divertir e descansar antes de voltar para o

ASSÉDIO NA TIMES SQUARE

estava sendo chamado de "mana" pela própria cantora, a drag revelou sobre um episódio de assédio que sofreu na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com ele, a artista disse que não tinha dimensão de quanto possui fãs fora do Brasil e disse que, por outro lado, ama encontrar seguidores mundo afora. No bate-papo com Paulo, que naquele pontopela própria cantora, a drag revelou sobre um, em, nos. De acordo com ele, a artista disse que não tinha dimensão de quanto possui fãs fora do Brasil e disse que, por outro lado, ama encontrar seguidores mundo afora.

"Estávamos conversando, dançando, bebendo... Ela dançava como a gente. Estava sendo a Pabllo ser humano e se divertindo visivelmente. Ela contou das experiências que ela teve no

, com os meninos que ela se envolveu lá e saiu na mídia... Curti tudo o que eu pude e achei só engraçada a sensação de ter uma pessoa famosa como ela me tratando como amigo, até no jeito de se dirigir a mim", conclui.

200 LIBRAS

200 libras esterlinas, moeda usada na Inglaterra, equivalem a algo em torno de R$ 1,03 mil. E era esse o preço que o ingresso para o show de Pabllo estava custando nos momentos finais da venda. Esse preço é o praticado por artistas internacionais de grande porte, como Beyoncé, Rihanna e Madonna. , moeda usada na Inglaterra, equivalem a algo em torno de R$ 1,03 mil. E era esse o preço que oestava custando nos momentos finais da venda. Esse preço é o praticado por artistas internacionais de grande porte, como

"Ela até brincou falando: 'Mana, quanto dá isso em real? Eu não pagaria mil reais para ir a um show meu", diz Paulo, que continua: "E tinha muita gente que estava pagando esse preço. No fim, o pessoal já estava pagando no mínimo 100 libras".

Depois da noitada, Pabllo se despediu, tirou foto com mais alguns fãs que a pararam na hora da saída e foi embora. "Ela ia direto para o hotel descansar. Disse que sairia de Londres cedo, acho que 6h da manhã, para voltar para o Brasil", finaliza.