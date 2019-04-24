Home
Candidato ao Mister Brasil é ofendido na web: "Existem gays racistas"

Após vencer uma das etapas do Mister Brasil, suspeitos invadiram suas redes sociais e deixaram mensagens de ódio contra o modelo, que hoje também decidiu se tornar ativista