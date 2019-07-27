Home
Bruno Gissoni e família provam moqueca capixaba e viajam pelo ES

Moqueca capixaba, Avenida Beira Mar e Ibiraçu. Esses foram os passeios da família Gissoni neste sábado (27)

Publicado em 27 de julho de 2019 às 23:17

 - Atualizado há 6 anos

Bruno Gissoni aproveita férias com a família no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Bruno Gissoni já pode falar que conheceu verdadeiramente o Espírito Santo. É que o ator provou, neste sábado (27), nossa principal iguaria: a moqueca capixaba. De Kombi com a família, o global aproveita as férias no Estado. As belezas do Caparaó e o friozinho de Pedra Azul já foram exibidas, nos últimos dias, no perfil do Instagram de Gissoni, que tem quase seis milhões de seguidores.

Vitória e seus encantos! Uma das cenas mais interessantes da Capital são os navios que contrastam com os carros. O cenário foi registrado pelo ator que, na tarde de hoje, passou pela Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória. Também em terras capixabas, Gissoni publicou uma foto com a filha, Madalena Lavigne Gissoni.

Desde fevereiro, o global colocou como meta rodar o Brasil de Kombi com a esposa, Yanna Lavigne, que também é atriz. E onde a família vai passar a noite? O lugar escolhido foi Ibiraçu, na Região Norte do Estado. A filhinha do casal aparece se divertindo, em um pula-pula, no Instagram da modelo, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Será que o casal vai provar o famoso pastel da região? Ficaremos de olho nos próximos capítulos.

PEDRA AZUL E CAPARAÓ

Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto. 

ES EM ALTA

Sócio de café capixaba, o ator Rafael Cardoso também está curtindo o inverno no Espírito Santo. "Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram. Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.

