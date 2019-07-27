Turismo

Bruno Gissoni e família provam moqueca capixaba e viajam pelo ES

Moqueca capixaba, Avenida Beira Mar e Ibiraçu. Esses foram os passeios da família Gissoni neste sábado (27)

Publicado em 27 de julho de 2019 às 23:17 - Atualizado há 6 anos

Bruno Gissoni aproveita férias com a família no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Bruno Gissoni já pode falar que conheceu verdadeiramente o Espírito Santo. É que o ator provou, neste sábado (27), nossa principal iguaria: a moqueca capixaba. De Kombi com a família, o global aproveita as férias no Estado. As belezas do Caparaó e o friozinho de Pedra Azul já foram exibidas, nos últimos dias, no perfil do Instagram de Gissoni, que tem quase seis milhões de seguidores.

Vitória e seus encantos! Uma das cenas mais interessantes da Capital são os navios que contrastam com os carros. O cenário foi registrado pelo ator que, na tarde de hoje, passou pela Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória. Também em terras capixabas, Gissoni publicou uma foto com a filha, Madalena Lavigne Gissoni.

Desde fevereiro, o global colocou como meta rodar o Brasil de Kombi com a esposa, Yanna Lavigne, que também é atriz. E onde a família vai passar a noite? O lugar escolhido foi Ibiraçu, na Região Norte do Estado. A filhinha do casal aparece se divertindo, em um pula-pula, no Instagram da modelo, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Será que o casal vai provar o famoso pastel da região? Ficaremos de olho nos próximos capítulos.

PEDRA AZUL E CAPARAÓ

Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto.

ES EM ALTA

Sócio de café capixaba, o ator Rafael Cardoso também está curtindo o inverno no Espírito Santo. "Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram. Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta