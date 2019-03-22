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Nova cirurgia

Bruno Gagliasso volta a ser internado no Rio para nova cirurgia

Ator passará por um novo procedimento cirúrgico para a retirada de uma pedra no rim

Publicado em 

21 mar 2019 às 22:16

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:16

02/08/2018 - O ator Bruno Gagliasso Crédito: Alessandro Boni/GQ
O ator, 36, voltou a ser internado no Rio, na tarde desta quinta-feira (21), para realização de uma nova cirurgia. Segundo boletim médico, a operação é para "finalização da retirada de cálculo renal (ureterolitotripsia)".
Gagliasso já tinha sido submetido a um procedimento para retirada de pedras no rim no último dia 26 de fevereiro. Esta nova cirurgia já estava programada, de acordo com informações do Hospital Vitória, onde ele está internado. "O estado de saúde do paciente é estável", informou em nota a unidade.
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Não foi divulgado quando o ator deve ter alta. Segundo a assessoria de imprensa da Globo, o afastamento de Gagliasso não altera as gravações da novela "O Sétimo Guardião", porque a internação do ator já era prevista. "Todo o cronograma de gravação foi feito considerando isso." Na trama, ele é o protagonista Gabriel.

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