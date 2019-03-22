Bruno Gagliasso volta a ser internado no Rio para nova cirurgia

02/08/2018 - O ator Bruno Gagliasso Crédito: Alessandro Boni/GQ

O ator, 36, voltou a ser internado no Rio, na tarde desta quinta-feira (21), para realização de uma nova cirurgia. Segundo boletim médico, a operação é para "finalização da retirada de cálculo renal (ureterolitotripsia)".

Gagliasso já tinha sido submetido a um procedimento para retirada de pedras no rim no último dia 26 de fevereiro. Esta nova cirurgia já estava programada, de acordo com informações do Hospital Vitória, onde ele está internado. "O estado de saúde do paciente é estável", informou em nota a unidade.