Brunna Gonçalves flagra Ludmilla nua na cama: "Meu bebê"

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:57
- Atualizado há 6 anos
Brunna Gonçalves, a namorada de Ludmilla, esquentou a temperatura da web na noite desta terça (23). Isso porque a dançarina flagrou a cantora em um momento íntimo na cama. No clique, ela aparece deitada de costas totalmente sem roupa.
"Fui apagar a luz e vi essa cena linda, meu bebê deitada lendo a Bíblia, eu amo tanto... sou muito abençoada!", escreveu Brunna na legenda do post.
As duas assumiram relacionamento publicamente em junho e não se desgrudaram deste então.
