Home
>
Famosos
>
Brunna Gonçalves flagra Ludmilla nua na cama: "Meu bebê"

Brunna Gonçalves flagra Ludmilla nua na cama: "Meu bebê"

Dançarina estava indo deitar quando flagrou a cena

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:57

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @brunnagoncalves

Brunna Gonçalves, a namorada de Ludmilla, esquentou a temperatura da web na noite desta terça (23). Isso porque a dançarina flagrou a cantora em um momento íntimo na cama. No clique, ela aparece deitada de costas totalmente sem roupa. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Ludmilla fala sobre sexo com namorada: "Muito lindo"

"Fui apagar a luz e vi essa cena linda, meu bebê deitada lendo a Bíblia, eu amo tanto... sou muito abençoada!", escreveu Brunna na legenda do post. 

As duas assumiram relacionamento publicamente em junho e não se desgrudaram deste então. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais