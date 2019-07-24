Sensualizando

Brunna Gonçalves flagra Ludmilla nua na cama: "Meu bebê"

Dançarina estava indo deitar quando flagrou a cena

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:57 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @brunnagoncalves

Brunna Gonçalves, a namorada de Ludmilla, esquentou a temperatura da web na noite desta terça (23). Isso porque a dançarina flagrou a cantora em um momento íntimo na cama. No clique, ela aparece deitada de costas totalmente sem roupa.

"Fui apagar a luz e vi essa cena linda, meu bebê deitada lendo a Bíblia, eu amo tanto... sou muito abençoada!", escreveu Brunna na legenda do post.

As duas assumiram relacionamento publicamente em junho e não se desgrudaram deste então.

