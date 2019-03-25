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Missionária

Bruna Marquezine usa máscara hospitalar em missão na África

Em fevereiro, Bruna voltou a participar de culto evangélico na igreja Mananciais

Publicado em 

25 mar 2019 às 11:39

Publicado em 25 de Março de 2019 às 11:39

A atriz Bruna Marquezine, 23, embarcou neste sábado, 23, ao lado de amigos para uma viagem missionária na África. Já no avião, a artista postou em seu Instagram imagem usando máscara hospitalar. Na legenda: "Realidade do voo", com emojis com carinha de gripe. A máscara foi usada, provavelmente, para evitar a contaminação de outros passageiros. A atriz vai passar alguns dias em países africanos onde prestará serviços como voluntária.
Momentos antes do embarque, Bruna publicou uma foto ao lado do grupo que viaja com ela na missão, entre eles a cantora gospel Priscilla Alcantara, e escreveu: "Seja feita a vontade de Deus".
Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam
Neste domingo, 24, já em solo africano a atriz publicou vídeos em que se diverte com as crianças locais. Ela aparece jogando bola, cantando e dançando com um menino no colo.
Em fevereiro, Bruna voltou a participar de culto evangélico na igreja Mananciais, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Antes disso, a última vez que Bruna foi vista na igreja foi em julho do ano passado, quando ela postou vídeos durante uma apresentação de música gospel. 
A artista está separada do jogador de futebol Neymar desde outubro do ano passado e garante que não terá volta. No Carnaval, o jogador foi flagrado beijando a cantora Anitta.

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