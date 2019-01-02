Home
>
Famosos
>
Bruna Marquezine fica com irmão de Gio Ewbank em Noronha

Bruna Marquezine fica com irmão de Gio Ewbank em Noronha

Bruna e Neymar curtiram noites diferentes no Réveillon 2019: ela, ficou com o irmão de Gio Ewbank, e ele teria beijado uma gaúcha