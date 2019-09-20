Home
>
Famosos
>
Bom Gosto recebe homenagem de crianças de creche municipal de Vitória

Bom Gosto recebe homenagem de crianças de creche municipal de Vitória

O Grupo Bom Gosto chega a Vitória para gravar seu terceiro DVD e recebe homenagem de crianças de 5 e 6 anos de uma creche municipal