Biquíni de fita isolante de Anitta repercute no mundo da moda

Anitta em clipe gravado no Morro do Vidigal Crédito: Reprodução

Não chega a ser a novidade, mas após aparecer no clipe Vai malandra, de Anitta, com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, o biquíni de fita isolante deu uma revigorada. A esteticista carioca Erika Bronze, o nome por trás da criação, conta que desde a estreia do vídeo a procura pelos seus serviços dobrou (são até 50 pedidos diários). A fila de espera é longa. Falta espaço em sua laje, em Realengo. Mas ela garante que já está resolvendo a questão.

 Tem gente querendo vir de Marte para fazer o bronzeamento com o biquíni de fita isolante. Estou aproveitando que o tempo fechou no Rio para reformar a laje onde as meninas tomam banho de sol. Mas minha vida mudou depois de Vai malandra, ainda mais porque estou numa cena. E isso não estava previsto. Foi realmente uma surpresa. Não posso mais sair de casa despenteada por causa dos pedidos de fotos  comenta.

Geralmente, Erika, que cobra R$ 70 nas duas primeiras sessões (a partir da terceira o preço cai para R$ 50), leva cinco minutos para confeccionar o look no corpo da cliente. Na cantora Anitta, o processo foi mais lento.

 Fiquei dez minutos com ela, de propósito. Quis aproveitar o momento, conversar, né? Aliás, bato palmas para a Anitta. A cantora não escondeu no clipe o excesso de gostosura que todas temos, a famosa celulite  diverte-se a carioca, que, assim como estrela pop, também tem um bombeiro em seu empreendimento.  Caso contrário, a mulherada não suportaria. É preciso molhar a turma.

Com tino forte para os negócios, Erika, de 35 anos, também assina uma linha de biquínis. Eles seguem as modelagens dos 20 modelos que usa para fazer o bronzeamento na laje.

DARIA CERTO NA PRAIA?

Os estilistas de moda praia acompanharam o burburinho do biquíni de fita isolante.

 Foi mais uma demonstração da criatividade carioca. A função é deixar a marquinha, o que eu pessoalmente não gosto  diz Lenny Niemeyer.

 A Anitta pode usar, mas só ela! Na praia, não rolaria a ideia  observa Jacqueline De Biase, da Salinas.