Bill Cosby é considerado 'predador sexual violento' e condenado à prisão

O comediante Bill Cosby chegango para audiência de condenação no tribunal do condado de Montgomery Crédito: MATT SLOCUM/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O comediante e ex-apresentador de TV norte-americano Bill Cosby, de 81 anos, recebeu nesta terça-feira, 25, a sua sentença pela acusação de drogar e atacar sexualmente uma mulher em 2004. A Justiça decidiu definir que Cosby é um "predador sexual violento" e, foi condenado de três a 10 anos de prisão.

O juiz Steven O'Neill leu a sentença nesta terça-feira, 25, cinco meses depois de sua condenação neste que foi o primeiro julgamento de uma celebridade após a era do movimento #MeToo, contra assédio sexual em Hollywood.

Bill Cosby não deu nenhuma declaração no tribunal.

Os promotores haviam pedido à Justiça, na segunda-feira, uma pena de cinco a 10 anos de prisão para o comediante. Os advogados de defesa pediram a prisão domiciliar, sob a alegação de que Cosby está muito velho e precisa de ajuda por estar parcialmente cego.

De acordo com a agência de notícias AP, Bill Cosby sorria e fazia piadas com seu porta-voz durante a audiência. Na sessão da segunda-feira, ele riu algumas vezes quando um psicólogo em depoimento o retratou como um predador sexual.