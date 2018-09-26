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JUSTIÇA

Bill Cosby é considerado 'predador sexual violento' e condenado à prisão

Comediante foi condenado de 3 a 10 anos de prisão por drogar e agredir sexualmente uma mulher em 2004
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 21:59

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 21:59

O comediante Bill Cosby chegango para audiência de condenação no tribunal do condado de Montgomery Crédito: MATT SLOCUM/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O comediante e ex-apresentador de TV norte-americano Bill Cosby, de 81 anos, recebeu nesta terça-feira, 25, a sua sentença pela acusação de drogar e atacar sexualmente uma mulher em 2004. A Justiça decidiu definir que Cosby é um "predador sexual violento" e, foi condenado de três a 10 anos de prisão.
O juiz Steven O'Neill leu a sentença nesta terça-feira, 25, cinco meses depois de sua condenação neste que foi o primeiro julgamento de uma celebridade após a era do movimento #MeToo, contra assédio sexual em Hollywood.
Bill Cosby não deu nenhuma declaração no tribunal.
Os promotores haviam pedido à Justiça, na segunda-feira, uma pena de cinco a 10 anos de prisão para o comediante. Os advogados de defesa pediram a prisão domiciliar, sob a alegação de que Cosby está muito velho e precisa de ajuda por estar parcialmente cego.
De acordo com a agência de notícias AP, Bill Cosby sorria e fazia piadas com seu porta-voz durante a audiência. Na sessão da segunda-feira, ele riu algumas vezes quando um psicólogo em depoimento o retratou como um predador sexual.
Cosby enfrenta as acusações por ter violentado a administradora Andrea Constand, hoje com 45 anos, em sua residência, nos arredores da Filadélfia, em 2004. Constand fez sua primeira acusação contra o comediante em 2005 e, desde então, mais de 60 mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio por parte de Cosby. Esta é, no entanto, a primeira vez em que um caso foi à justiça e Cosby condenado.

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