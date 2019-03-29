Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DEU RUIM

Bieber é abordado pela polícia por usar tênis com 'lacre de segurança'

Cantor alegou tratar-se de acessório da marca do calçado

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:27

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:27

29/03/2019 - O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram
Justin Bieber, 25, foi abordado por alguns policiais na quarta-feira (27) enquanto passeava a pé pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.
O cantor narrou o acontecimento através dos Stories de sua conta no Instagram. Segundo ele, um policial se aproximou e perguntou onde ele tinha conseguido o tênis que estava usando e por que ele ainda estava com o lacre de segurança.
Tratava-se de um tênis do estilista Virgil Abloh, que continha um acessório cinza preso ao cadarço, lembrando um lacre de segurança.
"Virgil, meu Deus. Você está me matando. Eu acabei ser parado por um policial, que perguntou o por quê de eu ainda ter a etiqueta de segurança no meu sapato", contou Bieber aos seus seguidores.
"Eu tive que dizer a ele: 'cara, é só moda'. E ele disse: 'Com certeza parece um lacre de segurança'. E eu respondi: 'Não, cara, você pode dar uma olhada'. De qualquer forma, parece, sim. Vocês estão me colocando em apuros", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados