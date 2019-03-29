Bieber é abordado pela polícia por usar tênis com 'lacre de segurança'

29/03/2019 - O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram

Justin Bieber, 25, foi abordado por alguns policiais na quarta-feira (27) enquanto passeava a pé pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O cantor narrou o acontecimento através dos Stories de sua conta no Instagram. Segundo ele, um policial se aproximou e perguntou onde ele tinha conseguido o tênis que estava usando e por que ele ainda estava com o lacre de segurança.

Tratava-se de um tênis do estilista Virgil Abloh, que continha um acessório cinza preso ao cadarço, lembrando um lacre de segurança.

"Virgil, meu Deus. Você está me matando. Eu acabei ser parado por um policial, que perguntou o por quê de eu ainda ter a etiqueta de segurança no meu sapato", contou Bieber aos seus seguidores.