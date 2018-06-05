A atriz Bibi Ferreira está internada no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Ancelmo Gois, a Bibi saiu de ambulância de seu apartamento no Flamengo e foi levada para o Pró-Cardíaco, em Botafogo.
Na última sexta-feira (1), Bibi comemorou 96 anos com uma festa em casa. Estiveram presentes, entre outras, Fernanda Montenegro, Maitê Proença e Jalusa Barcellos.
Filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina argentina Aída Izquierdo, Bibi fez 77 anos de carreira. Recentemente, a atriz lançou um o DVD "Bibi - Histórias e Canções".