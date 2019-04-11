BBB19: Hariany empurra Paula e internautas pedem expulsão; veja vídeo

11/04/2019 - BBB19: Hariany empurra Paula no quarto e assunto bomba na internet Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem achava que o Big Brother Brasil 19 estava monótono, se surpreendeu com as cenas da madrugada desta quinta-feira (11), durante a Festa Internet. Nela, Alan, Carol, Hariany e Paula se divertiam como podiam até que as duas loiras e melhores amigas protagonizaram o barraco desta edição.

A briga começou quando Paula foi para dentro da casa e ao voltar encontrou Hariany, Carol e Alan abraçados dançando. Paula deitou e ficou observando o trio. Irritada, ela seguiu de volta para dentro da casa. Lá dentro que tudo aconteceu.

Hariany foi atrás da amiga e disse que Paula falava coisas sem noção. Paula não gostou do que ouviu, mandou a estudante calar a boca e foi para o Quarto Ouro chorar.

Irritada, Hariany foi atrás de Paula e perguntou: "Está mandando eu calar a boca por quê? O que foi, o que está rolando?". Sem uma resposta, a goiana disse que vai falar umas verdades para a amiga fora da casa.

A estudante de moda disse ainda que Paula falava coisas que magoavam. "Eu queria te ajudar. Mas aí eu comecei a lembrar de coisas que você acha que você é engraçada, mas tem coisas que você não é. Quando eu sair daqui eu vou falar de coisas que você falava que mexiam com o meu psicológico", afirmou Hariany.

Paula ainda insiste em saber o que a sister quer falar com ela. "Se eu estou falando que vou falar depois, eu vou falar depois! Larga de ser ridícula", berra a estudante, que ainda joga roupas em cima da cama.

Ao tentar abraçar a amiga, Hariany empurra Paula com tudo no chão, dizendo que ela não sabe ouvir. "Tô falando sério! Eu amo ela, mas ela me tira a paciência! Para de ser assim", grita.





Quando a cena foi ao ar, o burburinho na internet foi total. Internautas começaram a pedir a expulsão de Hariany por agressão. Nesta manhã, a hashtag #HarianyExpulsa figurou no topo dos assuntos mais comentados com pessoas, inclusive, defendendo a estudante.

"Se vc agride alguém no BBB e não te expulsam. Vc é privilegiado, sim! #HarianyExpulsa", disse um internauta. Em resposta, outro saiu em defesa de Hari. "Fez o q o Brasil todo gostaria de fazer", disse.

Mas, se você acha que a treta acabou? Está errado. Em outro momento, Hariany e Paula conversavam sentadas dentro do banheiro quando a goiana reforçou: Você fica provocando a gente, só que você fala de um jeito que tira as pessoas do sério. Paula gargalhou e em seguida, começou a arrastar Hariany pelo chão da sala.





A situação deu mais pano para manga nas redes sociais com outros posts.





Depois disso, as duas tiveram mais discussões na sala e a internet foi à loucura. "A galera acordando agora crente que a festa ia flopar e descobrindo que foi a festa mais polêmica da edição", comentou uma internauta.

E o que era para ser uma conversa de reconciliação, deu mais briga. Num momento, Paula pede para Hariany parar de gritar e a sister bate na mesma tecla. "Eu estou tentando explicar as coisas, disse Hariany, saindo da sala. Você vai sair fora?, perguntou Paula. Vou, porque você não entende e é cabeça-dura. Eu quero falar depois!, berrou a goiana. Enquanto isso, a mineira sorriu e cobriu os ouvidos com as mãos.

Por fim, as duas se reconciliaram, mas o clima na manhã desta quinta-feira (11) não era dos melhores na casa. As duas se cruzaram pelos corredores na hora do raio-x e não trocaram uma palavra.

Confira alguns posts da internet sobre o caso.















