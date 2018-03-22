'BBB 18': Paula comenta clima quente com Breno: 'Passando vontade'

Depois de um remelexo de edredom com Breno enquanto Jéssica estava no mesmo quarto, Paula desabafou: "Graças a Deus que ele é uma pessoa mais controlada. A gente já fez um combinado: ele me controla. Não é fácil, não. Até agora estou passando vontade. Não tenho estrutura", quando o arquiteto já estava fora do cômodo.