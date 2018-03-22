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'BBB 18': Paula comenta clima quente com Breno: 'Passando vontade'

Sister desabafou com Jéssica

Publicado em 22 de Março de 2018 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 15:04
"BBB 18": Paula comenta clima quente com Breno: "Passando vontade" Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de um remelexo de edredom com Breno enquanto Jéssica estava no mesmo quarto, Paula desabafou: "Graças a Deus que ele é uma pessoa mais controlada. A gente já fez um combinado: ele me controla. Não é fácil, não. Até agora estou passando vontade. Não tenho estrutura", quando o arquiteto já estava fora do cômodo. 
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Antes disso, Paula brincou com Breno, quando pediu água para ele e ele teve que ir até a cozinha do "Big Brother Brasil 18" buscar: "Adoro quando brigam comigo. Pode brigar. Não ligo". 

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