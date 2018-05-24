Bandidos armados invadem casa de Bruna Lombardi e Riccelli em SP

24/05/2018 - Os atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli em foto publicada no Instagram Crédito: Instagram/Bruna Lombardi

Bruna Lombardi, 65, e Carlos Alberto Riccelli, 71, tiveram a casa invadida e roubada na manhã desta quarta-feira (23), em São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Segundo o boletim de ocorrência, sete homens armados, em três carros, renderam um vigia da casa e o deixaram por cerca de 30 minutos em um dos veículos, enquanto roubavam o local, no bairro Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. A quantia levada não foi divulgada.

De acordo com uma representante da atriz, que falou com o G1, Bruna e Riccelli passam bem. Porém, ela não informou se o casal estava dentro da casa no momento do roubo.