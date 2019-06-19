Home
>
Famosos
>
Baco Exu do Blues desbanca Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes

Baco Exu do Blues desbanca Beyoncé e Jay-Z e leva prêmio em Cannes

A campanha de lançamento do disco "Bluesman", do rapper, ficou com o principal prêmio (Grand Prix) na categoria Entertainment Lions for Music