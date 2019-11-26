Baby do Brasil fala detalhes de abdução por discos voadores: 'Visões'

Baby do Brasil fez revelações bombásticas durante sua entrevista ao humorista Marcelo Tas no programa Provocações, da TV Cultura. Durante o bate-papo, ela contou detalhes sobre visões que sempre diz ter tido e de uma experiência extraterrestre com direito até a abdução.
A cantora destacou que em uma das visões foi a lugares desconhecidos enquanto dormia. Segundo ela, essas mesmas visões a fizeram ver discos voadores diversas vezes.
"Vou te falar uma coisa, eu passei anos vendo. Uma delas foi muito forte porque eu fui tipo abduzida e voltei com um galo enorme na testa", disse.
"É assim, desde pequena eu sempre tive visões. Eu via coisas, mas eu não podia contar porque se eu contasse eles iam acabar me internando. Iriam dizer: 'Ela é maluca de pedra", completou.