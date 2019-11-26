Baby do Brasil fala detalhes de abdução por discos voadores: 'Visões'

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Baby do Brasil fez revelações bombásticas durante sua entrevista ao humorista Marcelo Tas no programa Provocações, da TV Cultura. Durante o bate-papo, ela contou detalhes sobre visões que sempre diz ter tido e de uma experiência extraterrestre com direito até a abdução.

A cantora destacou que em uma das visões foi a lugares desconhecidos enquanto dormia. Segundo ela, essas mesmas visões a fizeram ver discos voadores diversas vezes.

"Vou te falar uma coisa, eu passei anos vendo. Uma delas foi muito forte porque eu fui tipo abduzida e voltei com um galo enorme na testa", disse.