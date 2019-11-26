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Baby do Brasil fala detalhes de abdução por discos voadores: 'Visões'

A cantora Baby do Brasil contou a Marcelo Tas, no programa Provocações, que sempre teve visões e que sempre avistou discos voadores, inclusive relatou momento em que foi abduzida por um deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 12:05

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 12:05

  Crédito: Globo/Divulgação
Baby do Brasil fez revelações bombásticas durante sua entrevista ao humorista Marcelo Tas no programa Provocações, da TV Cultura. Durante o bate-papo, ela contou detalhes sobre visões que sempre diz ter tido e de uma experiência extraterrestre com direito até a abdução. 
A cantora destacou que em uma das visões foi a lugares desconhecidos enquanto dormia. Segundo ela, essas mesmas visões a fizeram ver discos voadores diversas vezes. 

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"Vou te falar uma coisa, eu passei anos vendo. Uma delas foi muito forte porque eu fui tipo abduzida e voltei com um galo enorme na testa", disse. 
"É assim, desde pequena eu sempre tive visões. Eu via coisas, mas eu não podia contar porque se eu contasse eles iam acabar me internando. Iriam dizer: 'Ela é maluca de pedra", completou. 

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