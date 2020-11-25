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Autora de hit de 'Crepúsculo', Christina Perri lamenta morte da filha recém-nascida

'Ela está em paz agora e vai viver para sempre em nossos corações', escreveu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 14:40

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:40

A cantora Christina Perri
A cantora Christina Perri Crédito: @christinaperri no Instagram
A cantora Christina Perri, 34, revelou nesta quarta (25), por meio de suas redes sociais, que a sua filha recém-nascida morreu. "Ontem à noite nós perdemos nossa bebê. Ela nasceu em silêncio depois de lutar muito para sobreviver no nosso mundo. Ela está em paz agora e vai viver para sempre em nossos corações", escreveu a artista no Instagram, ao lado de uma foto em que ela e o marido seguram a mãozinha da bebê.
Semanas antes, Perri havia sido internada por complicações na gravidez. "Por favor, mandem um pouco de amor do seu coração para o pequeno coração que bate em mim para que todos nós superemos isso."
A cantora e o marido, Paul Costabile, são pais de Carmella, 2. No início de novembro, ela publicou fotos de um ensaio que fez para celebrar a gravidez após revelar ter sofrido um aborto espontâneo em janeiro. "Depois de um aborto espontâneo em janeiro, tudo mudou para mim. Eu realmente sou grata por estar grávida e grata por ser mulher", escreveu, na ocasião.
Christina Perri é famosa pela música "A Thousand Years", trilha da saga "Crepúsculo".

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