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LUTO

Atriz Maria Isabel de Lizandra, de 'Vale Tudo', morre aos 72 anos

Veterana, intérprete fez trabalhos em sete emissoras

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:25

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:25

15/03/2019 - Maria Isabel de Lizandra Morre aos 72 anos. Atriz em cena da novela 'Champagne' Crédito: Divulgação
Veterana da televisão, a atriz Maria Isabel de Lizandra morreu nesta quinta (14), no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela tinha 72 anos e foi internada com pneumonia. A morte foi confirmada por uma parente.
Embora estivesse afastada da TV há mais de 20 anos, a paulistana foi uma das primeiras intérpretes de telenovelas do país, tendo feito sua estreia na TV Tupi, na primeira metade dos anos 1960, com "Se o Mar Contasse". 
Também participou de folhetins na Globo, na Manchete, na Cultura, na Record, na Bandeirantes e na extinta Excelsior. Nessa última, esteve em "As Minas de Prata", "O Tempo e o Vento", "O Terceiro Pecado" e "A Muralha".
15/03/2019 - Maria Isabel de Lizandra Morre aos 72 anos. Atriz em cena da novela 'Champagne' Crédito: Acervo TV Globo
De volta à Tupi, nos anos 1970, fez par romântico com Antonio Fagundes em "O Machão" e ainda atuou na primeira versão de "Mulheres de Areia". 
No cinema participou de "Vereda da Salvação" (1965), primeiro filme que o diretor Anselmo Duarte rodou após levar a Palma de Ouro, em Cannes, por "O Pagador de Promessas". 
15/03/2019 - Maria Isabel de Lizandra Morre aos 72 anos. Atriz entre Jayme Periard e Sandra Annenberg, na novela Pacto de Sangue Crédito: Acervo TV Globo
Um de seus papéis mais conhecidos é o de Marisa, amiga da íntegra Raquel (Regina Duarte) em "Vale Tudo", exibida pela Globo no final dos anos 1980. No mesmo canal, também esteve no elenco de "Moinhos de Vento" e "Tenda dos Milagres". 
E foi na emissora carioca que ela fez seu último papel, na minissérie "Labirinto", de 1998. Maria Isabel de Lizandra deixa duas filhas. 

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