Tem até camarim

Atriz Luma Costa coloca apartamento milionário à venda no Rio

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, imóvel está à venda por R$ 15 milhões e condomínio custa R$ 8 mil mensais

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:02 - Atualizado há 6 anos

A atriz Luma Costa Crédito: Reprodução/Instagram @lumacostaa

Além de ter que desembolsar R$ 15 milhões para comprar o apartamento milionário da atriz Luma Costa, quem quiser se mudar para este endereço nobre da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terá que pagar R$ 8 mil mensais referentes ao valor do condomínio do local, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

O apartamento de luxo, que é duplex, conta com 500 metros quadrados, tem quatro suítes, dois closets e dois banheiros. A mansão ainda conta com camarim, bar, churrasqueira e piscina, de acordo com a colunista, que garante também que o condomínio em que está localizado o imóvel é equipado com campo de golfe, heliporto e segurança 24h.

À colunista, Luma confirmou que colocou o apartamento à venda, no entanto não garante os valores informados por Fábia Oliveira.

