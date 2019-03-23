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Rio de Janeiro

Atriz Claudia Rodrigues está internada no Rio de Janeiro

Ela sofre de esclerose múltipla desde 2000

Publicado em 

23 mar 2019 às 01:38

Publicado em 23 de Março de 2019 às 01:38

A atriz Claudia Rodrigues, de 47 anos, está internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. O hospital confirmou que a atriz deu entrada na última quarta-feira (20), mas não informou o estado de saúde da paciente nem detalhes da internação.
Cláudia Rodrigues luta contra a esclerose múltipla desde 2000. A doença é autoimune e degenerativa, afeta o sistema nervoso central. Com isso, o paciente tende a perder a capacidade de controlar o corpo. Em casos graves, perde a capacidade de andar e de falar. Os principais sintomas são fadiga, formigamento ou queimação nos membros, visão embaçada, perda da visão, tontura, além de rigidez muscular e problemas de cognição.
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Os mais atingidos com a esclerose são os mais jovens, principalmente mulheres, entre 20 e 40 anos, segundo dados Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).
Segundo o Ministério da Saúde, 35 mil pessoas aproximadamente convivem com a doença no país, sendo que 15 mil fazem tratamento (com remédios e reabilitação) no Sistema Único de Saúde. No mundo, a estimativa é de 33 casos a cada 100 mil habitantes.
A causa da doença não foi descoberta e ainda não há cura. O tratamento tende a diminuir a ocorrência dos surtos e a gravidade, melhorando a qualidade de vida.

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