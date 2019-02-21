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Ator de Empire, Jussie Smollett é preso em Chicago por falsa denúncia

Ator de 'Empire' é acusado de encenar ataque sofrido em janeiro

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:32

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:32

29/01/2019 - Jussie Smollett, ator da série 'Empire' Crédito: Instagram/@jussiesmollett
O ator Jussie Smollett, 36, foi preso pela polícia de Chicago, nesta quinta-feira, 21, sob a acusação de falsa denúncia às autoridades. Em janeiro, o ator de Empire foi hospitalizado após sofrer um ataque racista e homofóbico. No decorrer das investigações, a polícia levantou a suspeita de que Smollett teria contratado os agressores para encenar a agressão, porque estava sendo cotado para deixar a série.
A informação da prisão foi dada pelo porta-voz da polícia de Chicago, Anthony Guglielmi, no Twitter. A princípio, a polícia tratava Ola e Abel Osundairo como os culpados pelo crime, mas descobriram relações entre os irmãos e o ator, o que levantou à suspeita de um ataque orquestrado. O ator se entregou após a informação ser divulgada.
Guglielmi informou também que a prisão de Smollett foi decretada e será negociada com os advogados do ator. "A acusação criminal contra Jussie Smolett por desordem e falsa denúncia foi aprovada pelo júri. Detetives entrarão em contato com sua equipe de advogados para negociar uma entrega pacífica para sua prisão", informou.
Apesar das incertezas envolvendo os novos episódios de Empire, a Fox negou que Smollett irá deixar a série. Em nota publicada pelo Deadline, a emissora disse que "Jussie Smollett permanece sendo um profissional consumado no set e não será afastado da série".
ENTENDA O CASO
De acordo com a polícia, os irmãos Abimbola Abel e Olabinjo Ola Osundairo teriam sido contratados por Smollett. Os irmãos são modelos e ambos atuaram como figurantes na série de TV e usam o mesmo ginásio que o ator de "Empire".
No dia 13 de fevereiro, Abimbola e Olabinjo foram detidos para serem interrogados pela polícia de Chicago, mas foram libertados, dois dias depois, sem acusação, ao concordarem em "confessar a acusação" ou enfrentar acusações de agressão, segundo reportou o canal Fox 32 Chicago. Ainda de acordo com o canal americano, os irmãos disseram a policiais que compraram a corda usada no pescoço de Smollett após o ataque. Eles entregaram a polícia o recibo da compra.
Em entrevista ao Entertainment Weekly, os advogados do ator, Todd S. Pugh e Victor P. Henderson, disseram que Smollett está "irritado e abalado" após os investigadores de polícia afirmarem que ele teria orquestrado seu próprio ataque.
Na noite do último sábado (16), Pugh e Henderson emitiram uma declaração, em nome de Smollett, minimizando a amizade do ator com os irmãos e insistindo que seu cliente é uma vítima de crime de ódio. "Jussie Smollett está furioso e abalado com relatos recentes de que os perpetradores são pessoas com quem ele está familiarizado."
Eles também afirmaram que um dos homens era o personal trainer de Smollett para um videoclipe. "Um desses supostos suspeitos era personal trainer de Jussie, que ele contratou para prepará-lo fisicamente para um videoclipe.
* Com informações da Folha de S. Paulo e Estadão

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