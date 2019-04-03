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Ator de 'The Flash' dispara alarme de avião ao fumar cigarro eletrônico

Grant Gustin estava na primeira classe do voo e acendeu o dispositivo no banheiro

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:30

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:30
03/04/2019 - O ator Grant Gustin, que interpreta o herói Flash na TV Crédito: Instagram/@grantgustin
O ator Grant Gustin ocasionou o disparo do alarme de fumaça durante um voo após acender um cigarro eletrônico. De acordo com o TMZ, o protagonista da série The Flash viajava de primeira classe e foi ao banheiro fumar logo após a decolagem da aeronave, o que acabou ativando os alarmes.
Fontes relataram que a fumaça começou a sair pelo banheiro, forçando o piloto e co-piloto a usarem máscaras de oxigênio. Os comissários de bordo confiscaram o cigarro eletrônico de Gustin.
Apesar do ocorrido, a aeronave não apresentou qualquer problema e realizou o pouso com segurança em Vancouver. O ator chegou a ser questionado pelas autoridades canadenses, mas foi liberado apenas com uma advertência.

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