Ator de 'The Flash' dispara alarme de avião ao fumar cigarro eletrônico

03/04/2019 - O ator Grant Gustin, que interpreta o herói Flash na TV Crédito: Instagram/@grantgustin

O ator Grant Gustin ocasionou o disparo do alarme de fumaça durante um voo após acender um cigarro eletrônico. De acordo com o TMZ, o protagonista da série The Flash viajava de primeira classe e foi ao banheiro fumar logo após a decolagem da aeronave, o que acabou ativando os alarmes.

Fontes relataram que a fumaça começou a sair pelo banheiro, forçando o piloto e co-piloto a usarem máscaras de oxigênio. Os comissários de bordo confiscaram o cigarro eletrônico de Gustin.