Ator argentino de "Mamma Mia" assume homossexualidade aos 39 anos

Juan Pablo Di Pace revelou publicamente sua orientação sexual durante um TEDx

Publicado em 12 de julho de 2019 às 11:45

Crédito: Reprodução/Instagram @juanpablodipace

O ator argentino Juan Pablo Di Pace, de 39 anos, assumiu publicamente que é homossexual durante uma transmissão de um TEDx. No ar como Fernando em "Fuller House", o astro também viveu Petros em "Mamma Mia", em 2008. Ele está confirmado para viver Carlos Gardel em "Gardel", ainda sem data de estreia. 

Durante o discurso, segundo informações da revista Quem, Juan Pablo disse que ouviu piadas homofóbicas quando era criança e, por siso, lutou contra sua orientação sexual e aceitação própria por muitos anos. 

“Eu odiei tanto aquela palavra que eu fiquei anos me aperfeiçoando para me tornar um pequeno ator. Eu ficava desesperado para me enturmar, como era fazer parte da vida, se havia outras pessoas assim como eu no mundo", desabafou ele. 

