Arlindo Cruz deve deixar hospital após quase 15 meses internado

Arlindo Cruz Crédito: Wagner Meier | G1

A família de Arlindo Cruz prepara a casa para receber o sambista depois que a equipe médica que o atende no Hospital Placi, no Rio de Janeiro, informou que ele deve deixar a internação em breve.

"Estamos esperando uma definição da equipe médica quanto à data. Ontem, (segunda-feira, 11) os médicos pediram para a gente ver as adaptações da casa para poder recebê-lo", informou Wesley Gonçalves, assessor de imprensa de Arlindo. Não há um dia certo para o sambista deixar o hospital, mas as pessoas próximas a ele estão otimistas porque receberam a informação de que ele pode voltar para casa nesta semana ou na próxima.

Entre os preparativos está a adaptação do quarto do cantor para receber cuidados médicos. "Ele não consegue falar por enquanto e ficará acamado por um tempo. Apesar disso, ele está consciente e responde a todos os comandos da equipe médica", disse Gonçalves.