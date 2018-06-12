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Arlindo Cruz deve deixar hospital após quase 15 meses internado

Equipe médica pediu à família do sambista para fazer os preparativos em casa para recebê-lo

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:26
Arlindo Cruz Crédito: Wagner Meier | G1
A família de Arlindo Cruz prepara a casa para receber o sambista depois que a equipe médica que o atende no Hospital Placi, no Rio de Janeiro, informou que ele deve deixar a internação em breve.
"Estamos esperando uma definição da equipe médica quanto à data. Ontem, (segunda-feira, 11) os médicos pediram para a gente ver as adaptações da casa para poder recebê-lo", informou Wesley Gonçalves, assessor de imprensa de Arlindo. Não há um dia certo para o sambista deixar o hospital, mas as pessoas próximas a ele estão otimistas porque receberam a informação de que ele pode voltar para casa nesta semana ou na próxima.
Entre os preparativos está a adaptação do quarto do cantor para receber cuidados médicos. "Ele não consegue falar por enquanto e ficará acamado por um tempo. Apesar disso, ele está consciente e responde a todos os comandos da equipe médica", disse Gonçalves.
Arlindo Cruz foi internado em março de 2017 em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC) e ficou no hospital desde então. Em janeiro deste ano, ele teve sua primeira foto divulgada pela família após dez meses de internação.

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