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Para novo trabalho

Após 'Show dos Famosos', Helga Nemeczyk emagrece 12 quilos

Atriz se prepara para novo trabalho no teatro

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:57
. Crédito: Lia Lotito/Divulgação
Assim como todos os participantes do "Show dos Famosos", no "Domingão do Faustão", na Globo, a atriz Helga Meneczyk passou por vários desafios ao encarar a interpretação de Luciano Pavarotti, Janis Joplin, Roberto Leal e outros. Agora, para outro trabalho, ela passa por mais uma preparação dura: emagreceu 12 quilos para dar vida a uma nova personagem no teatro. 
De acordo com o jornal Extra, a atriz acaba de entrar para o elenco do espetáculo Chaplin: um musical da Broadway, protagonizado por Jarbas Homem de Mello, em cartaz em São Paulo. Ela afinou a silhueta para viver a vilã Hedda Hopper.
. Crédito: Lia Lotito/Divulgação

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