Após 'Show dos Famosos', Helga Nemeczyk emagrece 12 quilos

Assim como todos os participantes do, no "Domingão do Faustão", na Globo, a atriz Helga Meneczyk passou por vários desafios ao encarar a interpretação de Luciano Pavarotti, Janis Joplin, Roberto Leal e outros. Agora, para outro trabalho, ela passa por mais uma preparação dura: emagreceu 12 quilos para dar vida a uma nova personagem no teatro.