Após 'Show dos Famosos', Helga Nemeczyk emagrece 12 quilos

Assim como todos os participantes do "Show dos Famosos", no "Domingão do Faustão", na Globo, a atriz Helga Meneczyk passou por vários desafios ao encarar a interpretação de Luciano Pavarotti, Janis Joplin, Roberto Leal e outros. Agora, para outro trabalho, ela passa por mais uma preparação dura: emagreceu 12 quilos para dar vida a uma nova personagem no teatro.
De acordo com o jornal Extra, a atriz acaba de entrar para o elenco do espetáculo Chaplin: um musical da Broadway, protagonizado por Jarbas Homem de Mello, em cartaz em São Paulo. Ela afinou a silhueta para viver a vilã Hedda Hopper.