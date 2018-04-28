Após divórcio, Luciana Gimenez renova contrato de meio milhão na TV

Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Nem tudo são flores quando a gente se separa, mas também nada é caso perdido. Prova viva disso é Luciana Gimenez. Recentemente, ela se separou de Marcelo Carvalho, com quem foi casada por 12 anos. Eles puseram um fim no relacionamento, mas não na parceria profissional: a apresentadora garantiu a renovação do seu contrato com a Rede TV! por mais dois anos, para comandar o "Superpop" e "Luciana by Night" - com um salário de R$ 500 mil por mês para isso.

De acordo com o Extra, o único entrave agora é que Luciana não pode contar com dois fiéis escudeiros na rotina de trabalho. Marcelo, dono da emissora, proibiu a entrada do assessor da ex-mulher, Paulo Vieira, e do maquiador Sergio Di Vicentin. Marcelo avisou Luciana que se quiser manter o profissional, deveria chegar pronta de casa ou se maquiar com a equipe do programa. Sem choro nem vela, disse o empresário, segundo uma fonte da coluna.