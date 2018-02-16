Após angioplastia, Faustão volta a apresentar o 'Domingão' ao vivo

Fausto Silva vai voltar a comandar ao vivo o "Domingão do Faustão", na Globo, neste domingo, 18. É o primeiro programa ao vivo desde que o apresentador precisou passar por uma angioplastia, para desobstruir uma artéria, no dia 7 de fevereiro. Ele teve alta médica no dia seguinte.
No último domingo, 11, o programa exibido havia sido previamente gravado pela emissora, por conta do carnaval. Sem alterações na programação, Faustão volta ao vivo neste domingo com o gameshow musical "Ding Dong".
Os convidados são integrantes do elenco da novela "O Outro Lado do Paraíso. Eliane Giardini, Patrícia Elizardo e Caio Paduan enfrentam Zezé Motta, Erika Januza e Rafael Losso.