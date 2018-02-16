Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Após angioplastia, Faustão volta a apresentar o 'Domingão' ao vivo

Sem alterações na programação, Faustão volta ao vivo neste domingo com o gameshow musical 'Ding Dong'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 16:02

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 16:02

Faustão Crédito: Divulgação
Fausto Silva vai voltar a comandar ao vivo o "Domingão do Faustão", na Globo, neste domingo, 18. É o primeiro programa ao vivo desde que o apresentador precisou passar por uma angioplastia, para desobstruir uma artéria, no dia 7 de fevereiro. Ele teve alta médica no dia seguinte.
Leia mais notícias de Entretenimento
LEIA TAMBÉM
Faustão recebe alta e deve ficar o carnaval em casa
Faustão é internado para fazer cirurgia no coração
No último domingo, 11, o programa exibido havia sido previamente gravado pela emissora, por conta do carnaval. Sem alterações na programação, Faustão volta ao vivo neste domingo com o gameshow musical "Ding Dong".
Os convidados são integrantes do elenco da novela "O Outro Lado do Paraíso. Eliane Giardini, Patrícia Elizardo e Caio Paduan enfrentam Zezé Motta, Erika Januza e Rafael Losso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados