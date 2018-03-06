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Televisão

Após 25 anos no Pânico, Bola anuncia sua saída do programa humorístico

Ele era o segundo integrante que estava há mais tempo no programa

Publicado em 06 de Março de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 16:07
Marcos Chiesa, o Bola, anuncia saída do Pânico Crédito: Instagram / Marcos Chiesa
O comediante Marcos Chiesa, conhecido como Bola, anunciou sua saída do Pânico nesta segunda-feira, 5, após 14 anos no programa humorístico e 25 na rádio Jovem Pan. Ele era o segundo integrante que estava há mais tempo no programa, só atrás do criador da atração, Emílio Surita.
"O negócio é o seguinte. Eu passei aqui para avisar que após 25 anos de rádio Jovem Pan e 14 anos de Pânico, eu saí, tá?! E em breve acho que coisas boas virão. Queria agradecer a todos com quem trabalhei. E novidades virão", disse o comediante em vídeo publicado no Instagram.
Na legenda, ele complementou o agradecimento. "Valeu galera! Muito obrigado pelos 25 anos me aturando no Pânico! Continuem me acompanhando", escreveu, ressaltando, novamente, que novidades virão.
Criado em 1993 como atração na rádio Jovem Pan, que dura até hoje, o Pânico migrou para a televisão em 2003. O sucesso alcançado na RedeTV! seguiu até 2012. Naquele mesmo ano, a produção fechou acordo com a Band e o programa não alcançou as mesmas glórias, sendo cancelado no final de 2017.

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