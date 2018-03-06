Após 25 anos no Pânico, Bola anuncia sua saída do programa humorístico

Marcos Chiesa, o Bola, anuncia saída do Pânico Crédito: Instagram / Marcos Chiesa

O comediante Marcos Chiesa, conhecido como Bola, anunciou sua saída do Pânico nesta segunda-feira, 5, após 14 anos no programa humorístico e 25 na rádio Jovem Pan. Ele era o segundo integrante que estava há mais tempo no programa, só atrás do criador da atração, Emílio Surita.

"O negócio é o seguinte. Eu passei aqui para avisar que após 25 anos de rádio Jovem Pan e 14 anos de Pânico, eu saí, tá?! E em breve acho que coisas boas virão. Queria agradecer a todos com quem trabalhei. E novidades virão", disse o comediante em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda, ele complementou o agradecimento. "Valeu galera! Muito obrigado pelos 25 anos me aturando no Pânico! Continuem me acompanhando", escreveu, ressaltando, novamente, que novidades virão.