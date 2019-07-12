"Madame Rosa"

Aos 84 anos, Sophia Loren volta ao cinema em filme dirigido por filho

Sophia será a estrela do remake "Madame Rosa - A Vida à Sua Frente"

Sophia Loren, de 84 anos, voltará ao cinema depois de uma década afastada das telonas. A italiana será a grande estrela do remake de "Madame Rosa - A Vida à Sua Frente", filme dirigido pelo seu filho Edoardo Ponti. Ela será uma sobrevivente do Holocausto que forjará um vínculo emocional com um adolescente de 12 anos, imigrante do Senegal, chamado Momo.

Segundo informações do colunista Amaury Jr., as filmagens começam na Itália, em Bari, onde a atriz trabalha 10h por dia.

"Madame Rosa – A Vida à Sua Frente" é uma adaptação do romance francês "A vie devant soi", escrito por Roman Gary e publicado em 1975. A obra já foi adaptada para o cinema em 1978, quando foi protagonizada por Simone Signoret e dirigida pelo cineasta israelense Moshe Mizrahi, ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano.

A diva italiana, sobre trabalhar com o filho, disse que ele "não se conformaria com nada que não fosse o melhor para ela".

