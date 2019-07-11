Home
Aos 56 anos, Xuxa se veste de Marilyn Monroe e corpão choca fãs

Apresentadora relembrou seus momentos no reality de dança que ela comanda

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 11 de julho de 2019 às 12:56

 - Atualizado há 6 anos

Xuxa Meneghel decidiu lembrar o passado na tarde desta quarta-feira (10) e usou as redes sociais para relembrar algumas de suas participações no "Dancing Brasil", competição de dança que ela mesma comanda na TV Record. 

> Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"

No Instagram, a Rainha dos Baixinhos postou vídeo em que surge em vários momentos do reality. Em um deles, se vestiu de Marilyn Monroe e esbanjou charme e sedução. Aos 56 anos, a loira provou que segue em forma. 

"Ficou maravilhosa de Marilyn", disse uma fã. Outra, escreveu: "Que corpo é esse?". Um outro fã avaliou: "Corpasso. Que pernas!". 

