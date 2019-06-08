Home
Aos 47, morre Andre Matos, ex-vocalista do Angra

O baterista Ricardo Confessori e o baixista Luis Mariutti, também ex-integrantes do Angra, confirmaram a morte de Matos em uma nota assinada por toda a equipe e divulgada nas redes sociais