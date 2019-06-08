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Ataque cardíaco

Aos 47, morre Andre Matos, ex-vocalista do Angra

O baterista Ricardo Confessori e o baixista Luis Mariutti, também ex-integrantes do Angra, confirmaram a morte de Matos em uma nota assinada por toda a equipe e divulgada nas redes sociais

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 19:22

Publicado em 

08 jun 2019 às 19:22
Aos 47, morre Andre Matos, ex-vocalista do Angra Crédito: Divulgação
Morreu neste sábado (8) Andre Matos, ex-vocalista e um dos fundadores da banda brasileira de metal Angra. O músico tinha 47 anos e, segundo amigos, a morte foi decorrente de um ataque cardíaco.
O baterista Ricardo Confessori e o baixista Luis Mariutti, também ex-integrantes do Angra, confirmaram a morte de Matos em uma nota assinada por toda a equipe e divulgada nas redes sociais.
Os músicos estavam atualmente em uma turnê de reunião com a Shaman, banda que o vocalista assumiu após romper com o Angra em 2000.
"O destino nos uniu, nos separou, nos reuniu e agora pregou mais essa com a gente. É com profunda dor em nossos corações que nos despedimos do André mais uma vez, desta vez de forma definitiva", diz a nota.
"Além da ferida que jamais cicatrizará, e mesmo sabendo que passamos momentos gloriosos junto ao nosso companheiro e amigo, restará pra sempre o melhor dele em nossos corações", prossegue o texto, assinado pelos membros da Shaman.

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