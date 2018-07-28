Ao invés de reduzir, Wesley Safadão terá que pagar pensão 4 vezes maior

Wesley Safadão chora ao desabafar sobre a briga na Justiça pela pensão do filho, dias antes da decisão da Justiça Crédito: Reprodução

Não adiantou chorar nas redes sociais. A briga entre Wesley Safadão e a ex-esposa Mileide Mihaile saiu pior que a encomenda para o cantor, que queria reduzir a pensão de quase R$ 10 mil. A Justiça decidiu que Safadão terá de pagar quatro vezes mais que o desembolsado antes da ação. Agora, ele terá que dar uma pensão alimentícia de R$ 38 mil por mês ao filho Yhudy.

Além disso, Wesley terá que bancar, uma vez por ano, uma viagem de primeira classe para a criança e a mãe, com direito a uma babá. Para completar, a sentença ainda prevê que Safadão pague a mensalidade e a matrícula do menino no colégio, arque com as despesas do plano de saúde e o imposto de renda de Yhudy sem descontar estes itens do valor da pensão.

Thyane Dantas, atual mulher do cantor, também está proibida de buscar a criança na escola.

O processo corria na 12ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, no Ceará, e terminou nesta nesta sexta-feira (27). Segundo o site TV Foco, Mileide Mihaile, ex-mulher do artista, deixou o local cercada de carinho e aplausos dos fãs. "Poderia falar o dia inteiro, mas não seria suficiente para agradecer", declarou ao site.

Já Wesley Safadão deixou o lugar primeiro, acompanhado dos seus advogados, pela saída dos fundos. Em comunicado, ele informou que "o valor já pago mensalmente desde 2015, de forma não regulamentada, a partir desta data foi oficializado e homologado pela juíza em prol do filho".

A conciliação foi feita pensando a todo momento no bem-estar de Yhudy. Graças a Deus tudo terminou bem, quero preservar a integridade emocional do meu filho e nesse momento só desejo que a paz volte a reinar!", disse o cantor.