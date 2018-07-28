Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Ao invés de reduzir, Wesley Safadão terá que pagar pensão 4 vezes maior

Cantor terá que pagar outros diversos benefícios ao filho Yhudy, fruto da relação com Mileide Mihaile

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 01:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 01:40
Wesley Safadão chora ao desabafar sobre a briga na Justiça pela pensão do filho, dias antes da decisão da Justiça Crédito: Reprodução
Não adiantou chorar nas redes sociais. A briga entre Wesley Safadão e a ex-esposa Mileide Mihaile saiu pior que a encomenda para o cantor, que queria reduzir a pensão de quase R$ 10 mil. A Justiça decidiu que Safadão terá de pagar quatro vezes mais que o desembolsado antes da ação. Agora, ele terá que dar uma pensão alimentícia de R$ 38 mil por mês ao filho Yhudy.
Além disso, Wesley terá que bancar, uma vez por ano, uma viagem de primeira classe para a criança e a mãe, com direito a uma babá. Para completar, a sentença ainda prevê que Safadão pague a mensalidade e a matrícula do menino no colégio, arque com as despesas do plano de saúde e o imposto de renda de Yhudy sem descontar estes itens do valor da pensão.
Thyane Dantas, atual mulher do cantor, também está proibida de buscar a criança na escola.
O processo corria na 12ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, no Ceará, e terminou nesta nesta sexta-feira (27). Segundo o site TV Foco, Mileide Mihaile, ex-mulher do artista, deixou o local cercada de carinho e aplausos dos fãs. "Poderia falar o dia inteiro, mas não seria suficiente para agradecer", declarou ao site.
Já Wesley Safadão deixou o lugar primeiro, acompanhado dos seus advogados, pela saída dos fundos. Em comunicado, ele informou que "o valor já pago mensalmente desde 2015, de forma não regulamentada, a partir desta data foi oficializado e homologado pela juíza em prol do filho".
A conciliação foi feita pensando a todo momento no bem-estar de Yhudy. Graças a Deus tudo terminou bem, quero preservar a integridade emocional do meu filho e nesse momento só desejo que a paz volte a reinar!", disse o cantor.
Veja o vídeo que o cantor gravou dias antes da decisão da Justiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados