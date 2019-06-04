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Relacionamentos

Antes de bailarina, Ludmilla namorou passista e ficou com MC Rebecca

Segundo informações do jornal Extra, Ludmilla preferiu nunca tornar públicos esses seus relacionamentos

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 12:26

Publicado em 

04 jun 2019 às 12:26
Crédito: Montagem Gazeta Online
O fato de Ludmilla assumir o namoro com sua bailarina, Brunna Gonçalves, nesta segunda (3) deixou muita gente de boca aberta. Mas, segundo informações do jornal Extra, esses relacionamentos homoafetivos da cantora não são de hoje. Antes da dançarina, a funkeira viveu um longo romance com a passista do Salgueiro, Isabelly Costa, e também ficou com MC Rebecca, recentemente apontada como ex de Anitta
> Anitta abre o jogo após boato de romance com funkeira: "Linda mesmo"
De acordo com o Extra, com Isabelly o relacionamento foi longo. Durou cerca de três anos. À época, o romance não era segredo entre as rodas de amigos da cantora, que preferiu só não torná-los públicos como fez com Brunna. 
> Ludmilla assume namoro com bailarina: "Fiz uma música para ela"
Já com MC Rebecca o contato foi pouco. Segundo a publicação, as duas tiveram um rápido envolvimento e sem muito comprometimento. 

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