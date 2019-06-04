Antes de bailarina, Ludmilla namorou passista e ficou com MC Rebecca

O fato de Ludmilla assumir o namoro com sua bailarina, Brunna Gonçalves, nesta segunda (3) deixou muita gente de boca aberta. Mas, segundo informações do jornal Extra, esses relacionamentos homoafetivos da cantora não são de hoje. Antes da dançarina, a funkeira viveu um longo romance com a passista do Salgueiro, Isabelly Costa, e também ficou com MC Rebecca, recentemente apontada como ex de Anitta.
De acordo com o Extra, com Isabelly o relacionamento foi longo. Durou cerca de três anos. À época, o romance não era segredo entre as rodas de amigos da cantora, que preferiu só não torná-los públicos como fez com Brunna.
Já com MC Rebecca o contato foi pouco. Segundo a publicação, as duas tiveram um rápido envolvimento e sem muito comprometimento.