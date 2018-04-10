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Comentário homofóbico

Anitta responde jornalista que insinuou romance entre ela e J Balvin

Jornalista havia tuitado: 'Essa bicha do J Balvin pega a Anitta ou o que?'

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 22:32
Anitta Crédito: Divulgação
Não é novidade que Anitta costuma ser muito sincera em suas redes sociais, e no último sábado, 7, ela deu mais uma prova disso. Um jornalista colombiano chamado Daniel Vivas insinuou que ela e J Balvin seriam mais que amigos de forma bem rude, e ela fez questão de respondê-lo.
"Essa bicha do J Balvin pega a Anitta ou o que?", tuitou Vivas. Então a cantora respondeu à publicação homofóbica e desrespeitosa a altura. "Eu garanto que J Balvin é mais homem que você, mas quem pega aqui é meu marido", disse.
Depois, o jornalista ainda respondeu dizendo: "Também te amo. Venha a Colômbia, porém sem marido".
Os seguidores da cantora criticaram Vivas e elogiaram Anitta pela resposta, incluindo alguns colombianos que disseram que o jornalista tem atitudes desrespeitosas com frequência.
"Obrigado, Anitta. Já era hora de alguém por esse caluniador venenoso travestido de jornalista em seu devido lugar, talvez uma das pessoas mais detestáveis da internet na Colômbia", comentou um colombiano.

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