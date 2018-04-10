Anitta responde jornalista que insinuou romance entre ela e J Balvin

Anitta Crédito: Divulgação

Não é novidade que Anitta costuma ser muito sincera em suas redes sociais, e no último sábado, 7, ela deu mais uma prova disso. Um jornalista colombiano chamado Daniel Vivas insinuou que ela e J Balvin seriam mais que amigos de forma bem rude, e ela fez questão de respondê-lo.

"Essa bicha do J Balvin pega a Anitta ou o que?", tuitou Vivas. Então a cantora respondeu à publicação homofóbica e desrespeitosa a altura. "Eu garanto que J Balvin é mais homem que você, mas quem pega aqui é meu marido", disse.

Depois, o jornalista ainda respondeu dizendo: "Também te amo. Venha a Colômbia, porém sem marido".

Os seguidores da cantora criticaram Vivas e elogiaram Anitta pela resposta, incluindo alguns colombianos que disseram que o jornalista tem atitudes desrespeitosas com frequência.