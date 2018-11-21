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HOMENAGEM

Anitta faz tatuagem no braço com o nome do irmão

Meu amor maior, escreveu a cantora, que publicou foto da homenagem no Instagram

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:57
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta nunca escondeu o amor que sente pelo único irmão, Renan Machado, que foi produtor dos seus primeiros vídeos e é atualmente seu empresário.
Nesta terça-feira, 20, a cantora compartilhou a foto da tatuagem que fez em homenagem ao irmão na página dela no Instagram. "Meu amor maior", escreveu. Em 2010, Renan deu um empurrão na carreira de Anitta e, graças à ajuda dele, a estrela conquistou o troféu de Revelação do Funk.
"Uma linda homenagem que recebi da minha irmã, minha parceira para a vida toda. Ela não precisava ter uma atitude dessa para que eu soubesse o quanto nós somos essenciais um na vida do outro. Mas é sempre muito bom ser 'lembrado', né? Te amo, minha irmã. Estaremos sempre lado a lado", escreveu Renan no perfil pessoal no Instagram, republicando a foto da tatuagem de Anitta.

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