Anitta diz que não gosta de "boy chiclete" e que já fez "fila andar"

Nas redes sociais, muitos fãs viram na declaração da cantora uma indireta para o ex, o surfista Pedro Scooby