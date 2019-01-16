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Após cerimônia no Cristo Redentor

Alok e Romana Novais vão passar lua de mel nas Maldivas

Cerimônia de casamento dos dois foi aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 11:13

Publicado em 

16 jan 2019 às 11:13
Alok e Romana Novais: sim-sim no Cristo Redentor e lua de mel nas Maldivas Crédito: Michel Castro/Reprodução/Instagram @michelcastro
Alok trocou alianças com Romana Novais nesta terça-feira (15) aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que chamou a atenção dos fãs pela beleza. 
Esta foi a primeira vez que um casamento foi realizado ao amanhecer no Santuário do Cristo Redentor com a benção de Padre Omar. Apenas a família dos noivos esteve presente. 
Crédito: Michel Castro/Rubens Cerqueira/Reprodução/Instagram @alok
Segundo informações do colunista Leo Dias, após o sim-sim o casal foi tomar café da manhã no Hotel Emiliano, em Copacabana. Aproveitando as férias, os pombinhos foram nesta terça (15) mesmo rumo às Maldivas. 
Leo Dias também garante que em abril Alok fará um festão de casamento para muitos convidados, mas ainda sem data definida. 

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