Alok e Romana Novais vão passar lua de mel nas Maldivas

Alok e Romana Novais: sim-sim no Cristo Redentor e lua de mel nas Maldivas Crédito: Michel Castro/Reprodução/Instagram @michelcastro

Alok trocou alianças com Romana Novais nesta terça-feira (15) aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que chamou a atenção dos fãs pela beleza.

Esta foi a primeira vez que um casamento foi realizado ao amanhecer no Santuário do Cristo Redentor com a benção de Padre Omar. Apenas a família dos noivos esteve presente.

Crédito: Michel Castro/Rubens Cerqueira/Reprodução/Instagram @alok

Segundo informações do colunista Leo Dias, após o sim-sim o casal foi tomar café da manhã no Hotel Emiliano, em Copacabana. Aproveitando as férias, os pombinhos foram nesta terça (15) mesmo rumo às Maldivas.