Alok e Romana Novais vão passar lua de mel nas Maldivas

Alok trocou alianças com Romana Novais nesta terça-feira (15) aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que chamou a atenção dos fãs pela beleza.
Esta foi a primeira vez que um casamento foi realizado ao amanhecer no Santuário do Cristo Redentor com a benção de Padre Omar. Apenas a família dos noivos esteve presente.
Segundo informações do colunista Leo Dias, após o sim-sim o casal foi tomar café da manhã no Hotel Emiliano, em Copacabana. Aproveitando as férias, os pombinhos foram nesta terça (15) mesmo rumo às Maldivas.
Leo Dias também garante que em abril Alok fará um festão de casamento para muitos convidados, mas ainda sem data definida.