Aline Riscado está namorando ator de "As Branquelas", diz colunista

Aline Riscado está namorando ator de "As Branquelas", diz colunista

O ator Marlon Wayans fez fama com "As Branquelas" e "Todo Mundo em Pânico"

Publicado em 4 de julho de 2019 às 12:16

 - Atualizado há 6 anos

Marlon Wayans e Aline Riscado: noite de carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Internet

A fila andou bem para Aline Riscado. A rainha de bateria da Vila Isabel está namorando o ator norte-americano Marlon Wayans, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 

Marlon fez fama ao participar de filmes como "As Branquelas" e na franquia "Todo Mundo em Pânico"

Os dois, segundo Fábia Oliveira, se conheceram no carnaval deste ano, em um camarote da Sapucaí. Na ocasião, o ator teria se encantado pela modelo, que agora vive em uma ponte aérea entre Brasil e Estados Unidos para visitar o amado. 

Procurada pela colunista, a assessoria de Aline Riscado disse que não comenta sobre a vida pessoal dela. 

