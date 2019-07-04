Aline Riscado está namorando ator de "As Branquelas", diz colunista

Publicado em 4 de julho de 2019 às 12:16
- Atualizado há 6 anos
A fila andou bem para Aline Riscado. A rainha de bateria da Vila Isabel está namorando o ator norte-americano Marlon Wayans, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
Marlon fez fama ao participar de filmes como "As Branquelas" e na franquia "Todo Mundo em Pânico".
Os dois, segundo Fábia Oliveira, se conheceram no carnaval deste ano, em um camarote da Sapucaí. Na ocasião, o ator teria se encantado pela modelo, que agora vive em uma ponte aérea entre Brasil e Estados Unidos para visitar o amado.
Procurada pela colunista, a assessoria de Aline Riscado disse que não comenta sobre a vida pessoal dela.
