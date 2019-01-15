Aguinaldo Silva insiste em volta de José Mayer à TV após assédio

Ator José Mayer Crédito: Divulgação

O autor Aguinaldo Silva, mais uma vez, usou seu Twitter para sair em defesa de José Mayer na última segunda-feira, 14. Há quase dois anos, ator foi protagonista de um caso de assédio na Globo.

"Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso... Volta, José Mayer!", pediu Aguinaldo em seu Twitter.

Em março de 2017, o ator foi acusado de ter assediado a figurinista Su Tonani durante as gravações da novela A Lei do Amor, fato que foi posteriormente assumido por Mayer. Desde então, Mayer está afastado de trabalhos na TV e passa por um período longe dos holofotes.

Não é a primeira vez que o autor sai em defesa de Mayer. Em novembro de 2017, ele já havia se manifestado, alegando que "todos cometem erros" e criticando "oportunistas".

Em julho de 2018, ao rever uma cena da novela A Indomada, falou novamente sobre Mayer: "Que falta faz este grande ator na tevê e no teatro brasileiros".